NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

308,82 USD +3,02% (29.02.2024, 22:00)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (01.03.2024/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von BofA Securities:Die Analysten von BofA Securities stufen die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) weiterhin mit "buy" ein.Salesforce.com habe solide Ergebnisse für das vierte Quartal vorgelegt, wobei sich die Umsätze und Margen aufgrund der Stärke bei großen Geschäften verbessert hätten. Die Prognose für die aktuelle verbleibende Leistungsverpflichtung (current remaining performance obligation, cRPO) von 12% im Jahresvergleich liege deutlich über der Schätzung des Unternehmens von 10%, während der Ausblick für die GJ25-Marge mit 32,5% ebenfalls deutlich über den prognostizierten 32% des Unternehmens liege, was auf eine solide anhaltende Fokussierung auf Produktivitätssteigerungen zurückzuführen sei, so BofA gegenüber den Anlegern in einer Mitteilung nach den Gewinnen.Die Analysten von BofA Securities stufen die Aktie von Salesforce.com weiterhin mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 350 auf 360 USD. (Analyse vom 29.02.2024)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:285,40 EUR -0,14% (01.03.2024, 14:06)