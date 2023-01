Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (04.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareherstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) unter die Lupe.Salesforce wolle im schwierigeren Geschäftsumfeld rund zehn Prozent ihrer Mitarbeiter entlassen. Der SAP-Konkurrent habe am Mittwoch eine umfangreiche Restrukturierung zur Kostensenkung angekündigt, in deren Rahmen Jobs gestrichen und Büroräume aufgelöst werden sollten. Die Salesforce.com-Aktie habe im vorbörslichen Handel mit einem Plus von 3,2 Prozent reagiert."Als unser Umsatz durch die Pandemie beschleunigt wurde, haben wir zu viele Mitarbeiter eingestellt, was zu dem wirtschaftlichen Abschwung führte, den wir jetzt erleben - und ich übernehme die Verantwortung dafür", habe Co-CEO Marc Benioff in einem Brief an die Mitarbeiter geschrieben. Zuletzt habe das Unternehmen laut eigener Angaben vom Dezember weltweit mehr als 79.000 Mitarbeiter.Bevor die geplanten Einsparungen zum Tragen kommen würden, erwarte das Management aber erst einmal noch zusätzliche Kosten von etwa 1,4 bis 2,1 Mrd. Dollar - 0,8 bis 1,0 Mrd. Dollar davon im bis Ende Januar laufenden Schlussquartal des Geschäftsjahres 2022/23.Die gebeutelten Salesforce-Anleger dürften sich über Kosteneinsparungen und den damit verbundenen Kursanstieg freuen. Solange aber über der Slack-Integration ein Fragezeichen steht und unklar ist, wie Salesforce ihre in Q3/23 auf 14 Prozent zusammengeschrumpften Wachstumsraten wieder nachhaltig steigern kann, sollten Anleger von der Aktie Abstand halten, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.01.2023)Mit Material von dpaAFX.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link