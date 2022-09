Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

152,52 EUR +1,76% (22.09.2022, 12:21)



NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

147,82 USD -1,32% (21.09.2022)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (22.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Softwarehersteller Salesforce blicke überraschend positiv nach vorn. Im Geschäftsjahr 2026 sei mit einem Umsatz von 50 Milliarden US-Dollar zu rechnen, habe der SAP-Rivale am Mittwoch nach US-Börsenschluss in einer Investorenpräsentation mitgeteilt. Der Aktienkurs von Salesforce sei im nachbörslichen Handel in einer ersten Reaktion um fast drei Prozent nach oben gesprungen.Vor rund einem Monat habe Salesforce mit einer Senkung der Jahresziele die Anleger noch massiv enttäuscht. Angesichts des starken Dollar und verschärfter Konkurrenz im Cloud-Geschäft habe der Konzern mit weniger Umsatzwachstum im laufenden Geschäftsjahr gerechnet. Die Erlöse dürften bei maximal 31 Milliarden Dollar liegen, habe Salesforce damals gewarnt.Die US-Bank J.P. Morgan habe die Einstufung für Salesforce nach dem Investorentag auf "overweight" mit einem Kursziel von 245 US-Dollar belassen. Die gesamte Softwarebranche sei aktuell mit deutlich abwägender agierenden Kunden konfrontiert, so Analyst Mark Murphy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Salesforce stärkerer Fokus auf organische Innovationen und gebündelte Prämium-Angebote seien vor diesem Hintergrund aber ermutigend.Salesforce und SAP würden in puncto CRM-Software zu den Spitzenreitern gehören. Beide Plattformen würden viele Funktionen und Features enthalten, die die Kunden beim Customer Relationship Management effizient unterstützen würden. Salesforce punkte aber im Bereich Cloud gegenüber SAP. Aber auch SAP habe hier die Zeichen der Zeit erkannt und gebe in diesem Bereich Gas.Salesforce-Anleger bleiben an Bord, sichern aber ihre Position weiter mit einem Stopp bei 132,50 Euro nach unten ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.09.2022)Mit Material von dpa-AFX