NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

186,57 USD +11,35% (02.03.2023)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (03.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Keith Weiss, Analyst von Morgan Stanley, erhöht sein Kursziel für die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM).Salesforce's Streben nach profitablem Wachstum gewinne deutlich an Schwung, nachdem die Fundamentaldaten für das vierte Quartal den Konsens übertroffen und das Wachstum und die operativen Margen für das Geschäftsjahr 2024 die Erwartungen der Investoren deutlich übertroffen hätten, so der Analyst. Der aktuelle Aktienkurs spiegele nicht die prognostizierte jährliche EPS-Wachstumsrate von mehr als 20% bis zum GJ26 wider.Keith Weiss, Analyst von Morgan Stanley, stuft die Aktie von Salesforce.com weiterhin mit dem Rating "overweight" ein. Das Kursziel werde von 236,00 auf 240,00 USD angehoben. (Analyse vom 02.03.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:176,46 EUR +0,26% (03.03.2023, 11:45)