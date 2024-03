Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (01.03.2024/ac/a/n)



St. Louis (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Stifel:Die Analysten von Stifel stufen die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) unverändert mit "buy" ein.Die Rentabilitätsprognose für das GJ25 habe "einen Hauch über" den Marktschätzungen gelegen, während die Umsatzprognose des Unternehmens "einen Hauch hinter den Schätzungen" zurückgeblieben sei, so Stifel, der auch darauf hinweise, dass die Aktie im nachbörslichen Handel sowohl positiv als auch negativ geschwankt habe, als Reaktion auf den Druck und die Äußerungen des Managements, die ihre Begeisterung über die KI-Positionierung des Unternehmens auf dem Weg ins neue Geschäftsjahr zum Ausdruck gebracht hätten.Stifel bleibe zuversichtlich, was die Positionierung von Salesforce im aufstrebenden KI-Bereich angehe, und erwarte, dass sich die frühen Investitionen in den Aufbau von KI-gestützten Lösungen und Modellen auf organischer Basis bereits im GJ25 auszuzahlen beginnen würden, so der Analyst.Die Analysten von Stifel stufen die Aktie von Salesforce.com unverändert mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 330 auf 350 USD. (Analyse vom 29.02.2024)