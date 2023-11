NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

245,6553 USD +6,64% (30.11.2023, 17:52)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (30.11.2023/ac/a/n)



Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Wedbush Securities:Daniel Ives, Analyst von Wedbush Securities, stuft die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) weiterhin mit "outperform" ein und hebt das Kursziel von 255 USD auf 280 USD an.In einem für die Makroökonomie kritischen Quartal mit vielen gemischten Ergebnissen in der gesamten Tech-Ertragslandschaft habe Salesforce ein starkes Quartal mit Umsatz- und Gewinnsteigerungen geliefert und habe gleichzeitig die Prognosen auf breiter Front angehoben, da das Unternehmen weiterhin Auftrieb durch die Dynamik von Multi-Cloud-Transformationsgeschäften erfahre und sein Abonnementgeschäft insgesamt seine Stärke im Beltway weiter unter Beweis stelle, was die Bären für den Rest des Jahres zurück in die Höhle bringe.Daniel Ives, Analyst von Wedbush Securities, bewertet die Salesforce.com-Aktie weiterhin mit "outperform". (Analyse vom 30.11.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:224,80 EUR +7,05% (30.11.2023, 18:01)