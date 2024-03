NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (01.03.2024/ac/a/n)



St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Raymond James:Raymond James rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) und erhöht das Kursziel.Der Softwarekonzern habe starke Ergebnisse für das vierte Quartal gemeldet, die Fortschritte bei wichtigen Wachstums- und Margeninitiativen zeigen würden, obwohl der Wachstumsausblick für das Geschäftsjahr 2025 unter dem Konsens gelegen habe, heiße es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Das Analysehaus sei der Meinung, dass der Rückschlag der Salesforce.com-Aktie etwas kurzsichtig sein könnte, da der Ausblick für das Abonnement mit 10% nur einen Punkt unter dem Marktdurchschnitt liege und sich als konservativ erweisen könnte.Raymond James hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "strong buy"-Rating für die Salesforce.com-Aktie bestätigt und das Kursziel werde von 300 auf 380 USD angehoben. (Analyse vom 29.02.2024)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:285,40 EUR -0,14% (01.03.2024, 14:06)