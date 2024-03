NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

New York (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Needham & Co:Needham & Co rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) und erhöht das Kursziel.Der Softwarekonzern habe starke Q4-Ergebnisse gemeldet, die durch die Outperformance in allen Clouds mit Multi-Produkt-Transaktionen und eine starke Integrations- & Analytics-Cloud-Performance hervorgehoben worden seien, heiße es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Angesichts der immer noch schwankenden Makronachfrage im Softwarebereich könnten die starken Margen und der prognostizierte freie Cashflow - zusammen mit einer neuen vierteljährlichen Dividende - die Volatilität der Salesforce.com-Aktie nach unten minimieren.Needham & Co hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Salesforce.com-Aktie bestätigt und das Kursziel von 275 auf 345 USD angehoben (Analyse vom 29.02.2024)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:292,00 EUR +2,17% (01.03.2024, 17:06)