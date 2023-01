Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (04.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareherstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) unter die Lupe.Der SAP-Rivale habe zur Wochenmitte eine umfangreiche Restrukturierung zur Kostensenkung angekündigt. Diesem Maßnahmenprogramm w[rden auch zahlreiche Arbeitsplätze zum Opfer fallen. Rund ein Zehntel der Mitarbeiter wolle das US-Unternehmen entlassen. Grund dafür sei das wirtschaftlich schwierige Umfeld, wie Salesforce.com mitgeteilt habe.Nachdem das Kostensenkungsprogramm die Salesforce.com-Aktie bereits im frühen Handel angetrieben habe, sorge die US-Investmentbank Jefferies nun für weiteren Auftrieb. Der Umbauplan sei ein Schritt in die richtige Richtung für den Cloudsoftware-Spezialisten und werde zu mittelfristig höheren Margen führen, habe Jefferies-Analyst Brent Thill in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er habe seine Margenschätzungen angehoben. Zudem habe der Experte das "buy"-Rating sowie das Kursziel von 230 USD für die Salesforce.com-Aktie bestätigt.An der Wall Street gehe es für die Salesforce.com-Aktie am Mittwoch um mehr als 3% nach oben. Gemessen am Kursziel von 230 USD sehe Jefferies demnach vom aktuellen Kursniveau aus ein Aufwärtspotenzial von ca. 65% auf Sicht der nächsten zwölf Monate.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Salesforce.com-Aktie: