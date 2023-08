NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

215,04 USD +1,45% (30.08.2023)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (31.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Die Analysten von Jefferies & Co erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM).Das Unternehmen habe gestern Abend ein "solides Zahlenwerk" mit Kernstärke und MuleSoft-Dynamik gemeldet. Wichtig sei, dass die Margen von 31,6% die Markterwartungen um 360 Basispunkte übertroffen hätten. Der "wahre Norden" bleibe 10 USD Gewinn pro Aktie im Jahr 2025, was eine Aktie von 275 USD bei einem 27Fachen Gewinn impliziere.Die Analysten von Jefferies & Co bestätigen das "buy"-Rating für die Salesforce.com-Aktie. Das Kursziel werde von 250,00 auf 275,00 USD angehoben. (Analyse vom 31.08.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:208,80 EUR +5,94% (31.08.2023, 11:45)