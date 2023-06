NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

213,50 USD -4,42% (01.06.2023, 16:58)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (01.06.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Evercore ISI:Kirk Materne, Analyst von Evercore ISI, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) von 230 auf 240 USD.Das Software-Unternehmen habe einen soliden Bericht für das erste Quartal des Geschäftsjahres und eine etwas konservative CRPO-Prognose für das zweite Quartal vorgelegt, die darauf hindeute, dass es in einigen Bereichen noch Gegenwind bei der Nachfrage gebe, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Er sei Ansicht, dass das Quartal dazu beitrage, die Dauerhaftigkeit des freien Cash-Wachstums von Salesforce.com zu veranschaulichen. Er sei auch der Meinung, dass die Beibehaltung der Umsatzprognose für das GJ24 ein umsichtiger Schritt gewesen sei, wenn man bedenke, dass das wirtschaftliche Umfeld weiterhin uneinheitlich sei. Es sei aber nicht allzu überraschend, dass die Bären das Tauziehen im nachbörslichen Handel gewonnen hätten, da die Aktie im Vorfeld des Berichts seit Jahresbeginn um 70% gestiegen sei.Kirk Materne, Analyst von Evercore ISI, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die Salesfroce.com-Aktie bestätigt und das Kursziel von 230 auf 240 USD angehoben. (Analyse vom 01.06.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:198,40 EUR -5,52% (01.06.2023, 17:10)