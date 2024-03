Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (01.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Evercore ISI:Die Analysten von Evercore ISI erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM).Nachdem Salesforce solide Ergebnisse für das vierte Quartal vorgelegt habe, habe Evercore geschrieben, dass "sich das Geschäft eindeutig stabilisiert und das Interesse an KI hoch ist". Die Analysten würden davon ausgehen, dass sich die Debatte für die Investoren auf die Umsatzwachstumsprognose für das GJ25 von 8 bis 9% gegenüber den Erwartungen von etwa 10 bis 11% beziehen werde, obwohl entscheidend die Tatsache sei, dass der Großteil der Differenz mit niedrigeren Umsätzen aus professionellen Dienstleistungen und Wechselkursen zusammenhänge, während die Wachstumsprognose für Abonnements mit etwa 10% nur moderat unter ihren Erwartungen und der Börse liege.Die Analysten seien nach wie vor optimistisch, was die Stabilisierung des Geschäfts, die anhaltenden Fortschritte bei den Margen und einige der Optionen in Bezug auf KI und Preisgestaltung angehe.Die Analysten von Evercore ISI bewerten die Salesforce.com-Aktie unverändert mit "outperform". Das Kursziel werde von 290,00 auf 330,00 USD angehoben. (Analyse vom 29.02.2024)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie: