NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

230,35 USD +2,41% (29.11.2023)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (30.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Evercore ISI:Die Analysten von Evercore ISI erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM).Evercore ISI beschreibt die Ergebnisse als solide, die durch einen weiteren signifikanten Gewinnzuwachs hervorgehoben worden seien. Insgesamt seien die Analysten der Ansicht, dass das Quartal dazu beitrage, die Dauerhaftigkeit der Wachstumsstory von Salesforce bei Gewinn und freiem Cashflow zu veranschaulichen, und seien der Meinung, dass die Kommentare des Managements zu den sich abzeichnenden "grünen Trieben" und dem "weniger gemessenen" Kaufverhalten die Möglichkeit einer Umsatzbeschleunigung "zu einem bestimmten Zeitpunkt im GJ25" offen lassen würden.Die Analysten von Evercore ISI bewerten die Salesforce.com-Aktie unverändert mit "outperform". Das Kursziel werde von 275,00 auf 290,00 USD angehoben. (Analyse vom 30.11.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:229,60 EUR +9,33% (30.11.2023, 15:37)