168,52 EUR -6,87% (25.08.2022, 08:52)



180,62 USD +2,68% (24.08.2022)



US79466L3024



A0B87V



FOO



CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (25.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) unter die Lupe.Der US-Softwarehersteller Salesforce rechne angesichts des starken Dollars und verschärfter Konkurrenz im Cloud-Geschäft mit weniger Umsatzwachstum. Im laufenden Geschäftsjahr dürften die Erlöse bei maximal 31 Milliarden Dollar liegen, habe der SAP-Rivale am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitgeteilt. Vor drei Monaten habe Salesforce noch bis zu 31,8 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt.Experten hätten mit einer höheren Prognose gerechnet. Die Aktie sei nachbörslich um über fünf Prozent gefallen.Im abgelaufenen zweiten Quartal habe Salesforce den Umsatz verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 22 Prozent auf 7,7 Milliarden Dollar gesteigert. Der Nettogewinn sei im Jahresvergleich dennoch von 535 Millionen auf 68 Millionen Dollar eingebrochen, was unter anderem an höheren Kosten und einer schwächeren Entwicklung strategischer Investments gelegen habe. In der zweiten Jahreshälfte rechne der Konzern mit erheblichen Belastungen - vor allem durch den starken Dollar, der die Auslandseinnahmen nach Umrechnung in US-Währung verringere.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link