London (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Barclays:Raimo Lenschow, Analyst von Barclays, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM).Der Analyst sei der Ansicht, dass es schwierig sein werde, für die Q4-Ergebnisse "aufregende Geschichten im Softwarebereich" zu finden. Die Aktien hätten sich deutlich erholt, während sich die Fundamentaldaten weiter verschlechtern würden, so der Analyst. Er glaube, dass die Situation nicht so schlimm sei wie befürchtet oder sich bald bessere, aber er sei nicht sicher, dass diese Gewinne der Katalysator dafür sein würden.Raimo Lenschow, Analyst von Barclays, bewertet die Salesforce.com-Aktie weiterhin mit "overweight". Das Kursziel werde von 180,00 auf 195,00 USD angehoben. (Analyse vom 15.02.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:158,18 EUR -0,06% (15.02.2023, 12:35)