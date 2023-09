NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

218,78 USD -0,01% (14.09.2023, 22:00)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (15.09.2023/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von HSBC:Stephen Bersey, Analyst von HSBC, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) mit einer Kaufempfehlung auf.Der US-Technologiesektor spüre Rückenwind, der die Betriebsergebnisse einiger, aber nicht aller Unternehmen stärken werde, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Er sehe vielversprechende Möglichkeiten im Bereich der künstlichen Intelligenz. Der Zeitpunkt sei aber noch ungewiss, während die Nachfrage nach Cloud und digitaler Transformation immer noch stark sei. HSBC bevorzuge Unternehmen, die sich in kritischen Phasen ihrer Geschäftstätigkeit befinden und deren Betriebsmodelle angesichts der starken Nachfrage eine bessere operative Leistung als die ihrer Konkurrenten erwarten lassen würden.Stephen Bersey, Analyst von HSBC, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Salesforce.com-Aktie mit dem "buy"-Rating und einem Kursziel von 267 USD in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 15.09.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:204,60 EUR -0,49% (15.09.2023, 14:28)