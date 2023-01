NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

164,52 USD -0,35% (27.01.2023)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (30.01.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Keith Weiss, Analyst von Morgan Stanley, stuft die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) weiterhin mit dem Rating "overweight" ein.Der Analyst argumentiere, dass die derzeitige Bewertung das potenzielle Rentabilitätspotenzial "erheblich unterbewertet". Auf der Grundlage der aktualisierten Topline-Schätzungen des Unternehmens, die zu einem EPS von 6,40 USD im Kalenderjahr 2024 vor Berücksichtigung der erwarteten Kosteneinsparungen aus der Umstrukturierung führen würden, werde Salesforce derzeit auf absoluter Basis ungefähr im Einklang mit den Large Cap-Unternehmen gehandelt. Wenn man jedoch die Basisannahme des Unternehmens für einen 50 bis 60%-igen jährlichen Durchfluss potenzieller Kosteneinsparungen umsetze, würden die Aktien zu einem "anspruchslosen" 21,6Fachen der EPS-Schätzung für das Jahr 2024 von 7,63 USD gehandelt, so Morgan Stanley.Keith Weiss, Analyst von Morgan Stanley, bewertet die Salesforce.com-Aktie weiterhin mit "overweight". Das Kursziel werde von 228,00 auf 236,00 USD erhöht. (Analyse vom 30.01.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:150,28 EUR -0,74% (30.01.2023, 15:19)