Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (22.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) unter die Lupe.Nach dem dynamischen Rebound sei es bei der Salesforce.com-Aktie in den vergangenen Tagen erneut zum Rücksetzer gekommen. Damit sei den Bullen ausgerechnet im Bereich des zähen Widerstands bei 190 Dollar wieder die Puste ausgegangen. Für positive Impulse könnten jedoch die Quartalszahlen am kommenden Mittwoch sorgen.Analysten würden für das zweite Geschäftsquartal einen Umsatzanstieg von 21 Prozent auf 7,69 Mrd. Dollar erwarten, bei Gewinnen je Aktie von 1,03 Dollar. Der freie Cashflow solle von 173 Mio. Dollar im Vorjahr auf 528 Mio. Dollar in Q2 steigen.Die Analystenstimmen würden vor den Zahlen eher pessimistisch ausfallen. So hätten die Experten von Guggenheim die Aktie mit einem Kursziel von 150 Dollar zum Verkauf empfohlen. Sie würden anführen, dass der gesamte Softwaresektor kurzfristig mit makroökonomischem Gegenwind zu kämpfen habe. Das würde die Auftragslage von Salesforce besonders belasten.Auch die Strategen von Morgan Stanley hätten ihr Kursziel für Salesforce von 291 auf 273 Dollar reduziert. Ihrer Meinung nach gebe es aktuell Unsicherheiten rund um das Wachstum des Unternehmens. Zudem zeige Salesforce nur wenig Anstrengungen, um seine Margen zu verbessern. Langfristig bleibe Salesforce jedoch eines der aussichtsreichsten Titel im Softwaresektor.Die langfristigen Aussichten von Salesforce würden top bleiben. Auch die Fundamentaldaten würden aktuell für den Titel sprechen. Aus charttechnischer Sicht könnte sich die Konsolidierung der Aktie jedoch vorerst fortsetzen.Investierte bleiben dabei, Neueinsteiger warten die Zahlen am Mittwoch ab, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.08.2022)