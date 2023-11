NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

246,385 USD +6,96% (30.11.2023, 16:10)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (30.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Oppenheimer:Die Analysten von Oppenheimer stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) weiterhin mit "outperform" ein und heben das Kursziel von 250 USD auf 275 USD an.Die Analysten von Oppenheimer stellen fest, dass die Q3-Ergebnisse von Salesforce die Konsensschätzungen übertrafen, das Management einen starken Kommentar zur Einführung von generativen KI-Produkten abgab und eine Q4-CRPO-Wachstumsprognose herausgab, die die Konsensschätzung für das Wachstum des Abonnementumsatzes 2025 von 11% unterstützt. Wichtig sei, dass die Prognosen für die operative Marge und den Cashflow für 2024 angehoben worden seien, was die Wachstumsstory und die Multiplikatoren für das EPS von Salesforce unterstütze.Die Analysten von Oppenheimer haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die Salesforce.com-Aktie bestätigt. (Analyse vom 30.11.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:226,80 EUR +8,00% (30.11.2023, 16:24)