NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

230,35 USD +2,41% (29.11.2023, 22:00)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (30.11.2023/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von RBC Capital Markets:

RBC Capital Markets erhöht einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Salesforce.com Inc.

Der Software-Konzern habe über den Erwartungen liegende Q3-Ergebnisse mit einem überdurchschnittlichen cRPO-Wachstum und einer Q4 cRPO-Wachstumsprognose von soliden 11% gemeldet, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Der makroökonomische Gegenwind habe angehalten, aber das Management habe grüne Triebe mit großen Multi-Cloud-Geschäften, Stärke bei MuleSoft und ersten Erfolgen mit neuen Paketen und Data Cloud/EinsteinGPT hervorgehoben.

RBC Capital Markets hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die Salesforce.com-Aktie bestätigt und das Kursziel von 240 auf 285 USD angehoben. (Analyse vom 30.11.2023)

Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:

Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:
229,60 EUR +9,33% (30.11.2023, 15:37)