Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (30.05.2023/ac/a/n)



San Francisco (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Wells Fargo:Wells Fargo erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) von 225 auf 250 USD.Die jüngsten Überprüfungen im Allgemeinen würden darauf hindeuten, dass die Partner die Q1-Ziele erreichen, allerdings mit einer ausgeprägteren Saisonalität, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Trotz des anhaltenden Gegenwinds schienen die Unternehmen Wege zu finden, neue Budgets zu nutzen, und da Salesforce.com von der IT-Konsolidierung profitieren werde, hätten die Partner ihre Wachstumserwartungen für 2023 seit Januar beibehalten. Während die aktuelle Prognose bereits ein Wachstum von 450 Basispunkten vorsehe, würden die Kommentare der Partner darauf hindeuten, dass die Prognose noch nach oben revidiert werden könne.Wells Fargo hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Votum für die Salesforce.com-Aktie bestätigt und das Kursziel von 225 auf 250 USD angehoben. (Analyse vom 30.05.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:206,80 EUR +1,97% (30.05.2023, 14:54)