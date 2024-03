NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (01.03.2024/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Piper Sandler:Brent Bracelin, Analyst von Piper Sandler, stuft die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) nach den Quartalsergebnissen weiterhin mit "neutral" ein und hebt das Kursziel von 285 USD auf 300 USD an.Das Dreiergespann aus einem Richtwert für die operative Marge von 32,5%, einem um 10 Mrd. USD erweiterten Rückkaufprogramm und der Einführung einer Dividende sollte nach Ansicht des Analysten bullische Investoren weiterhin für Salesforce interessieren. Die Wachstumsprognose für das Jahr 2025 von 8,6% sei jedoch weniger günstig und liege unter dem Konsens von 11%, was auf einen Rückgang der Pro-Services und die Unsicherheit bei der Erstellung und dem Abschluss von Transaktionen zurückzuführen sei.Brent Bracelin, Analyst von Piper Sandler, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "neutral"-Rating für die Salesforce.com-Aktie bestätigt. (Analyse vom 29.02.2024)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:292,00 EUR +2,17% (01.03.2024, 17:06)