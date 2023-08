Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

211,40 EUR +7,26% (31.08.2023, 15:14)



NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

215,04 USD +1,45% (30.08.2023, 22:00)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (31.08.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Oppenheimer:Die Analysten von Oppenheimer stufen die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) weiterhin mit "outperform" ein.Oppenheimer stelle fest, dass die Q2-Ergebnisse von Salesforce eine niedrige Grenze überschritten und ein zweistelliges Umsatzwachstum, eine Rekordbetriebsmarge von 31,6% und eine höhere Prognose für das Geschäftsjahr 2024 gezeigt hätten. Wichtig sei, dass die CRPO-Fakturierung im zweiten Quartal um 11% gestiegen sei und die CRPO-Prognose für das dritte Quartal ein niedriges prozentuales Wachstum der Abrechnungen im Teenageralter nahelege, was kein starkes Wachstum darstelle, aber auf Stabilität im Vertriebsbetrieb nach einer Phase der organisatorischen Umgestaltung hindeute.Die Kombination aus Preiserhöhungen und einem besseren Ausblick für die zweite Jahreshälfte zusammen mit einer großen verbleibenden Produktpenetration, generativen KI-Möglichkeiten und einer gefestigten Positionierung der Front-Office-Plattform im Unternehmensmarkt sowie einem fokussierten Kostenmanagement würden Oppenheimer zuversichtlich stimmen, dass Salesforce in der Lage sein werde, dauerhaftes Wachstum und höhere Margen im GJ25 und darüber hinaus zu erzielen.Die Analysten von Oppenheimer stufen die Aktie von Salesforce.com weiterhin mit "outperform" ein. Das Kursziel werde von 235 auf 250 USD gesteigert. (Analyse vom 31.08.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie: