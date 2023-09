NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (01.09.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse der Citigroup:Citigroup erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM).Entgegen den relativ niedrigen Erwartungen seien die Q2-Ergebnisse solide ausgefallen und hätten ein "gesundes Upside" für die Top- und v.a. Bottom-Line-Performance, selbst nach Bereinigung um günstige Währungseffekte, heiße es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Salesforce.com sei aber noch nicht über den Berg, da ein anhaltend schwieriges makroökonomisches Umfeld und ein Covid-Erneuerungspool wahrscheinlich zu einer weiteren Verlangsamung des Wachstums im zweiten Halbjahr 2023 in Verbindung mit Reinvestitionen in das Unternehmen führen würden.Citigroup hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "neutral"-Rating für die Salesforce.com-Aktie bestätigt und das Kursziel von 220 auf 229 USD angehoben. (Analyse vom 31.08.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:204,40 EUR 0,00% (01.09.2023, 10:13)