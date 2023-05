NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

206,64 USD -1,72% (23.05.2023, 22:00)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (24.05.2023/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Brent Thill, Analyst von Jefferies & Co, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM).Eine Umfrage und Überprüfungen von Jefferies & Co würden darauf hindeuten, dass das GJ24 für Salesforce.com einen langsamen Start gehabt habe, so der Analyst in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Die Erwartungen für das erste Quartal des Geschäftsjahres seien aufgrund der schwächeren Nachfrageüberprüfung und der schwierigen Vergleichszahlen niedrig. Das Hauptaugenmerk werde aber auf den Margen liegen und darauf, ob der Software-Konzern die Prognose von 27% für das GJ24 noch übertreffen könne. Salesforce.com sei eine Gewinnstory von mehr als 10 USD im Kalenderjahr 2025.Brent Thill, Analyst von Jefferies & Co, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Salesforce.com-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 250 USD bestätigt . (Analyse vom 23.05.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:191,10 EUR -0,47% (24.05.2023, 11:14)