Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (12.07.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Needham & Co:Scott Berg, Analyst von Needham & Co, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM).Die angekündigte Preiserhöhung berge das Potenzial für einen Umsatzanstieg in Höhe von 229 Mio. US-Dollar in den ersten zwölf Monaten, so der Analyst. In Anbetracht der Erwartung minimaler Kosten, die mit diesen zusätzlichen Einnahmen verbunden seien, könnte der Gewinn je Aktie von Salesforce um 16c oder 2% gegenüber der Schätzung des Unternehmens von 8,01 USD für diesen Zwölf-Monats-Zeitraum steigen, so Needham weiter.Scott Berg, Analyst von Needham, bewertet die Salesforce.com-Aktie weiterhin mit dem Votum "buy". Das Kursziel werde von 230,00 auf 250,00 USD angehoben. (Analyse vom 12.07.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:201,40 EUR +0,20% (12.07.2023, 14:55)