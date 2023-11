unter folgendem Link.



Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

229,80 EUR +9,43% (30.11.2023, 20:46)



NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

249,66 USD +8,38% (30.11.2023, 20:38)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (30.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) unter die Lupe.Das Software-Unternehmen habe am Mittwochabend nach Handelsschluss Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt und positiv überrascht. Auch die Jahresprognose sei angehoben worden. Das habe für ein neues Jahreshoch der Salesforce.com-Aktie bei 252,50 USD gereicht. Sie sei heute der beste Wert im S&P 500 und liegt aktuell mehr als 8% im Plus. Die Salesforce.com-Aktie sei aber keine laufende Empfehlung des "Aktionärs", so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.11.2023)(Mit Material von dpa-AFX)