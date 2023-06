Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

192,70 EUR -0,46% (14.06.2023, 16:42)



NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

209,30 USD +0,16% (14.06.2023, 16:27)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (14.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) unter die Lupe.Viele Konzerne würden immer mehr erkennen, dass man ohne KI-Technologien nicht mehr konkurrenzfähig sein werde. Mit einer neuen AI-Cloud möchte Salesforce.com viele Unternehmen noch erfolgreicher machen. Seien mit der neuen KI steigende Kurse vorprogrammiert?Am Dienstag sei es so weit gewesen - der US-Anbieter von Kundenmanagement-Lösungen habe auf dem sogenannten KI-Tag erstmals die neue AI-Cloud vorgestellt. Dabei sollten die bisherigen Softwareprogramme durch KI-Anwendungen ergänzt werden. So werde es zukünftig möglich sein, automatisch erzeugte Vertriebs-E-Mails zu erstellen. Darüber hinaus solle es möglich sein, auf Basis von Kundenaufträgen automatische Werbemaßen zu generieren. Basis für die neue Software bilde das ChatGPT Sprachprogramm von OpenAI, mit dem Unterschied, dass Salesforce.com eine Vertrauensebene einziehe, damit sensible Daten nicht bei ChatGPT landen könnten, so der Salesforce.com-CEO Marc Benioff in einem Interview mit dem "Handelsblatt".Die Salesforce.com-Aktie habe sich zuletzt prächtig entwickelt. Während der NASDAQ 100 seit Jahresanfang knapp 38% zugelegt habe, summiere sich das Kursplus bei Salesforce.com auf mehr als 50%. Sollte die neue AI-Cloud bei den zahlreichen Kunden von Salesforce.com gut ankommen, könnte das langfristig zu weiter steigenden Kursen führen. Zahlreiche große amerikanische Investmenthäuser wie JPMorgan, Jefferies und Goldman Sachs hätten die Saleforce.com-Aktie auf der Kaufliste, so Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.06.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie: