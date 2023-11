NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (21.11.2023/ac/a/n)



San Francisco (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Wells Fargo Advisors:Michael Turrin, Analyst von Wells Fargo Advisors, senkt sein Kursziel für die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) von 275 USD auf 265 USD und stuft den Titel weiterhin mit "overweight" ein.Die Überprüfungen von Wells Fargo hätten eine Schwäche im dritten Quartal, aber Optimismus in Bezug auf Q4/2024 und einen bedeutenden Preisanstieg gesehen, was darauf hindeute, dass Salesforce sich auf ein nachhaltiges Wachstum konzentriere. Mit Aktien, die weniger als das 20-fache des EV/Free Cashflow von Wells für 2024 betragen würden, sei das gemischte Feedback größtenteils eingebettet, und Salesforce sei von hier aus wahrscheinlich ein Schleifer.Michael Turrin, Analyst von Wells Fargo Advisors, stuft die Salesforce.com-Aktie weiterhin mit "overweight" ein. (Analyse vom 21.11.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:204,20 EUR -0,78% (21.11.2023, 15:02)