NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

300,39 USD +2,59% (26.02.2024, 22:00)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (27.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





San Francisco (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Wells Fargo Advisors:Michael Turrin, Analyst von Wells Fargo Advisors, erhöht das Kursziel für die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) von 290 auf 300 USD und stuft den Titel weiterhin mit "equal-weight" einIm Anschluss an die Q4-Vorschau des Unternehmens habe Wells im Vorfeld des Q4-Berichts am 28. Februar eine Telefonkonferenz mit einem wichtigen Salesforce-Partner veranstaltet. Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehöre die Tatsache, dass sich das Nachfrageumfeld stabilisiert zu haben scheine und dass Data Cloud und GenAI die Haupttreiber für eine potenzielle Outperformance im Geschäftsjaht 2025 bleiben würden.Michael Turrin, Analyst von Wells Fargo Advisors, bewertet die Salesforce.com-Aktie unverändert mit "equal-weight". (Analyse vom 27.02.2024)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:278,60 EUR +0,65% (27.02.2024, 14:57)