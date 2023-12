NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

260,25 USD -1,55% (20.12.2023, 22:00)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (21.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) von "equal-weight" auf "overweight" hoch.Morgan Stanley sehe mehrere Vektoren für Salesforce, um die Umsatzsteigerung gegenüber den gedämpften Wachstumserwartungen der Investoren voranzutreiben. Während die Nachfrage nach generativen KI-Apps (GenAI) wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 ansteigen werde, werde das Data Cloud-Angebot von Salesforce wahrscheinlich schon früher anziehen, da Unternehmen ihre Daten für GenAI vorbereiten möchten und die konkurrenzlose Breite der Front Office-Workflows und die Tiefe der Kundendaten Salesforce gut positionieren würden, um von GenAI-Innovationen zu profitieren.Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von Salesforce.com von "equal-weight" auf "overweight" hoch und heben das Kursziel von 290 auf 350 USD an. (Analyse vom 21.12.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:241,80 EUR +1,51% (21.12.2023, 13:46)