Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (24.07.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Mizuho Securities USA:Gregg Moskowitz, Analyst von Mizuho Securities USA, stuft die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) weiterhin mit "buy" ein und hebt das Kursziel von 250 auf 260 US-Dollar an.Der Analyst sage, dass die allgemeine Verfügbarkeit der GPT-Versionen der beiden Flaggschiff-Produkte des Unternehmens früher als erwartet eingetroffen sei. Die Sales GPT- und Service GPT-Angebote würden einen Listenpreis von 50 US-Dollar pro Nutzer und Monat haben, was im Großen und Ganzen den Erwartungen entspreche.Gregg Moskowitz, Analyst von Mizuho Securities USA, behält sein "buy"-Rating für die Salesforce.com-Aktie bei. (Analyse vom 20.07.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:203,20 EUR -0,97% (24.07.2023, 17:32)