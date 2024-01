NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

254,26 USD -3,37% (02.12.2024, 16:41)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (02.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Piper Sandler:Brent Bracelin, Analyst von Piper Sandler, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM).Er gehe mit einem höheren Grad an Optimismus für Anwendungssoftware ins Jahr 2024, basierend auf sich stabilisierenden Nachfragefundamentaldaten nach zwei Jahren der Mäßigung, einem sinkenden Zinshintergrund, der einen größeren Appetit auf Wachstumsaktien auslöse, neuen säkularen Rückenwind für Cloud und Daten, der durch einen Generationswechsel zu KI angetrieben werde, Optimismus in CIO-Umfragen, die eine Beschleunigung der Cloud- und KI-Ausgabenabsichten zeigen würden, und günstigen Risiko-Ertrags-Szenarien für 2025-Metriken, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie.Brent Bracelin, Analyst von Piper Sandler, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "neutral"-Rating für die Salesforce.com-Aktie bestätigt und das Kursziel von 266 auf 285 USD angehoben. (Analyse vom 02.01.2024)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:232,80 EUR -3,16% (02.01.2024, 16:56)