NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

223,73 USD -0,05% (24.11.2023, 16:36)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (24.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse der Citigroup:Citigroup erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) von 229 USD auf 247 USD und stuft den Titel weiterhin mit "neutral" ein.Citi gehe mit relativ ausgewogenen Ansichten über die Wachstums- und Margenaussichten des Unternehmens in die Ergebnisse des dritten Quartals von Salesforce. Die Gespräche mit den Partnern der Citi seien ähnlich wie in den vorangegangenen Quartalen, mit Erneuerungsdruck und neuen geschäftlichen Herausforderungen verlaufen. Citi sei der Ansicht, dass die Margenexpansion von Salesforce ihren Höhepunkt weitgehend erreicht habe und sich das Wachstum im Geschäftsjahr 2025 auf einen hohen einstelligen Bereich verlangsamen könnte.Citigroup hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "neutral"-Rating für die Salesforce.com-Aktie bestätigt. (Analyse vom 24.11.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:204,60 EUR -0,58% (24.11.2023, 16:43)