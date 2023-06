NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (02.06.2023/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von BMO Capital Markets:Die Analysten von BMO Capital Markets stufen die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) weiterhin mit "outperform" ein.Das Unternehmen habe ein solides Quartal geliefert, einschließlich eines Umsatzwachstums, das durch MuleSoft unterstützt worden sei, sowie einer starken Margen- und Free-Cashflow-Performance, so BMO Capital Markets in einer Research Note. Während sich das Umsatzwachstum im Laufe des Jahres verlangsamen dürfte, würden die Margen und der freie Cashflow von Salesforce stark bleiben, füge das Unternehmen hinzu und erkläre, dass es ein erhöhtes Vertrauen in das Erreichen von Margen von 30% oder mehr im GJ25 habe.Die Analysten von BMO Capital Markets stufen die Aktie von Salesforce.com unverändert mit "outperform" ein und erhöhen das Kursziel von 230 auf 245 USD. (Analyse vom 01.06.2023)