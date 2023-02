Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

158,74 EUR +0,29% (15.02.2023, 15:47)



NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

169,84 USD -0,07% (15.02.2023, 15:51)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (15.02.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Analyst Kirk Materne von Evercore ISI:Kirk Materne, Analyst von Evercore ISI, stuft die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) nach wie vor mit "outperform" ein.Evercore gehe zwar davon aus, dass die Q4-Ergebnisse die Herausforderungen verdeutlichen würden, mit denen Salesforce in Bezug auf die Nachfrage konfrontiert sei, und erwarte eine "laue" Q1-Prognose, behaupte aber, dass "dies im Wesentlichen ein "Überleben und Vorankommen"-Quartal ist".Das Unternehmen, das seine Schätzungen bereits angepasst habe, um dem Gegenwind beim Umsatz Rechnung zu tragen, sei der Ansicht, dass sein "Upside Case" für die operativen Margen angesichts des Personalabbaus und der jüngsten Diskussionen in der Branche realistischer werde. Evercore sei der Ansicht, dass die Kommentare des Managements die Einschätzung des Unternehmens zu den Margen stützen würden, und argumentiere, dass "dies letztendlich der Haupttreiber für die Aktien auf dem derzeitigen Niveau ist."Kirk Materne, Analyst von Evercore ISI, stuft die Aktie von Salesforce.com weiterhin mit "outperform" ein. Das Kursziel werde von 175 auf 200 USD erhöht. (Analyse vom 15.02.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie: