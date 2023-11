NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

230,35 USD +2,41% (29.11.2023)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (30.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





San Francisco (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Wells Fargo Advisors:Die Analysten von Wells Fargo Advisors erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM).Wells Fargo stelle fest, dass der Schwerpunkt von Salesforce auf der Data Cloud dazu beigetragen habe, kurzfristige Wachstumsbedenken zu zerstreuen und die cRPO-Outperformance zu steigern. Mit einem Wachstum von über 10%, einer anhaltenden Margenexpansion und einem Aktienkurs, der etwa dem 20Fachen des EV/Free Cashflow von CY24 entspreche, werde Salesforce wahrscheinlich weiter steigen.Die Analysten von Wells Fargo Advisors stufen die Aktie von Salesforce.com weiterhin mit "overweight" ein und heben das Kursziel von 265,00 auf 280,00 USD an. (Analyse vom 30.11.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:229,40 EUR +9,24% (30.11.2023, 15:06)