Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

202,80 EUR -0,98% (01.08.2023, 16:22)



NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

222,54 USD -1,10% (01.08.2023, 16:16)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (01.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



New York (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Analyst Keith Weiss von Morgan Stanley:Keith Weiss, Analyst von Morgan Stanley, ändert seine Empfehlung für die Aktie des Softwareanbieters Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) von "overweight" auf "equal-weight".Keith Weiss sei zwar zuversichtlich, dass Salesforce.com längerfristig die Möglichkeit habe, große Unternehmen weiter zu durchdringen, aber die kurzfristigen Katalysatoren, einschließlich Margenausweitung und Preiserhöhungen, seien jetzt im Rückspiegel zu sehen, und es bleibe ein längerer Weg, um die Vorteile von GenAI zu realisieren.Der Weg, auf dem die Aktien von hier aus nach oben arbeiten würden, konzentriere sich zunehmend darauf, dass die Wachstumserwartungen übertroffen würden, und das Unternehmen erwarte, dass die Verbesserung der Kernnachfrage Zeit brauche, um sich im Abonnementmodell von Salesforce widerzuspiegeln, so der Analyst weiter.Keith Weiss, Analyst von Morgan Stanley, stuft die Aktie von Salesforce.com von "overweight" auf "equal-weight" herab. Das Kursziel sei von 251 auf 278 USD angehoben worden. (Analyse vom 31.07.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie: