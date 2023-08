NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

227,275 USD +5,69% (31.08.2023, 15:58)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (31.08.2023/ac/a/n)



Chicago (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Loop Capital:Die Analysten von Loop Capital stufen die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) weiterhin mit "hold" ein und heben das Kursziel von 215 USD auf 230 USD an, nachdem die Ergebnisse des zweiten Quartals übertroffen wurden.Die Hauptsorge der Anleger vor den Ergebnissen sei die Stabilität des Unternehmens gewesen, insbesondere angesichts der laufenden Umstrukturierung, und das cRPO-Wachstum, das den Auftragsbestand messe, habe bei 12% gelegen - leicht über der vorherigen Prognose von 10%. Loop Capital füge hinzu, dass es angesichts der Tatsache, dass Salesforce weiterhin mit dem gleichen makroökonomischen Gegenwind konfrontiert sei, den es in den letzten vier Quartalen erlebt habe, ein konservatives cRPO-Wachstum von 10% für das dritte Quartal angesetzt habe, was auf der Grundlage seiner Überprüfungen, die darauf hindeuten würden, dass das Umfeld der IT-Ausgaben in der zweiten Jahreshälfte wahrscheinlich keinen Aufschwung erfahren werde, "vorsichtig" erscheine.Die Analysten von Loop Capital stufen die Salesforce.com-Aktie weiterhin mit "hold" ein. (Analyse vom 31.08.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:207,60 EUR +5,33% (31.08.2023, 16:12)