NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

308,82 USD +3,02% (29.02.2024)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (01.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von der Deutsche Bank:Brad Zelnick, Analyst der Deutschen Bank, hebt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) an.Das Unternehmen habe starke Ergebnisse für das vierte Quartal gemeldet, wobei die wichtigsten Leistungsindikatoren entweder die Erwartungen erfüllt oder übertroffen hätten, so der Analyst. Er habe geschrieben, dass die Kommentare rund um Einstein One und Data Cloud seine These bestätigen würden, "dass Innovation bei Salesforce lebendig und gut ist" und dass das Unternehmen als zuverlässiger Partner für künstliche Intelligenz gut positioniert sei.Brad Zelnick, Analyst der Deutschen Bank, stuft die Salesforce.com-Aktie unverändert mit "buy" ein. Das Kursziel werde von 330,00 auf 350,00 USD gesteigert. (Analyse vom 29.02.2024)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:286,20 EUR +0,14% (01.03.2024, 12:21)