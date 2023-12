NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

251,90 USD +9,36% (30.11.2023)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (01.12.2023/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von BMO Capital Markets:Die Analysten von BMO Capital Markets heben in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) an.Das Unternehmen habe "solide" Q3-Ergebnisse für cRPO und Cashflow geliefert, insbesondere da sein Data-Cloud-Geschäft an Zugkraft gewinne, mit Kunden in sechs der zehn Top-Deals in diesem Quartal, so die Analysten. Sie würden außerdem seine EPS-Prognose für das GJ24 von 7,95 USD auf 8,70 USD und für das GJ25 von 9,82 USD auf 10,34 US erhöhen.Die Analysten von BMO Capital Markets stufen die Salesforce.com-Aktie weiterhin mit "outperform" ein und erhöhen das Kursziel von 252,00 auf 277,00 USD. (Analyse vom 30.11.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:229,80 EUR -0,78% (01.12.2023, 11:12)