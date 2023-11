NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

230,35 USD +2,41% (29.11.2023)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (30.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Piper Sandler:Die Analysten von Piper Sandler erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM).Piper Sandler stelle fest, dass Salesforce keine Daten gesehen habe, die auf eine Verbesserung des externen Nachfrageumfelds hindeuten würden. Abgesehen davon hätten die Reorganisation des Vertriebs zu Beginn des Jahres und die strengeren internen Kontrollen dazu beigetragen, die Ausführung im Laufe des Jahres zu verbessern, was in einem cRPO-Wachstum von 13% und einem leichten Umsatzplus von 5 Mio. USD gegipfelt habe.Die Analysten von Piper Sandler bewerten die Salesforce.com-Aktie unverändert mit "neutral". Das Kursziel werde von 232,00 auf 266,00 USD angehoben. (Analyse vom 30.11.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:228,40 EUR +8,76% (30.11.2023, 15:25)