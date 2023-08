NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

208,78 USD -1,55% (15.08.2023)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (16.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Mizuho Securities USA:Gregg Moskowitz, Analyst von Mizuho Securities USA, stuft die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) weiterhin mit "buy" ein und senkt das Kursziel von 260,00 auf 250,00 USD.Die fundamentalen Prüfungen des Analysten für den Zeitraum Juli seien "insgesamt gesund" gewesen. Das Nettoneugeschäft bleibe herausfordernd und das Expansionsgeschäft sei weiterhin moderat, aber im Allgemeinen nicht stärker als erwartet, so der Analyst. Er glaube, dass die Staatsausgaben insgesamt stark gewesen seien, habe aber einige Kursziele für die Unternehmen leicht gesenkt, bei denen die Prüfungen "gemischter waren".Gregg Moskowitz, Analyst von Mizuho Securities USA, behält sein "buy"-Rating für die Salesforce.com-Aktie bei. (Analyse vom 16.08.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:191,10 EUR -0,21% (16.08.2023, 12:10)