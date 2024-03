NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (21.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Cleveland (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von KeyBanc Capital Markets:Jackson Ader, Analyst von KeyBanc Capital Markets, stuft die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) in seiner Ersteinschätzung mit dem Rating "sector-weight" ein.KeyBanc weise zwar darauf hin, dass die Schätzungen des Unternehmens bei einigen kurzfristigen Kennzahlen über dem Konsens lägen, und würdige das Unternehmen dafür, "unter einem völlig neuen Betriebsregime zu leben", sei jedoch der Ansicht, dass Anleger davon ausgehen müssten, dass sie optimistischer seien, dass die inkrementellen Margen nachhaltig "zu den Besten in der Software" gehören würden, dass die Daten-Cloud in den nächsten Jahren weiterhin stark wachsen könne, dass die Rückkaufgenehmigung in den nächsten 18 bis 24 Monaten erschöpft sein werde und dass das Multiple wachsen werde. "Im Moment warten wir gerne ab", so KeyBanc.Jackson Ader, Analyst von KeyBanc Capital Markets, stuft die Aktie von Salesforce.com mit dem Votum "sector-weight" ein. (Analyse vom 20.03.2024)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:281,20 EUR +0,14% (21.03.2024, 13:01)