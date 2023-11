NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

246,30 USD +6,92% (30.11.2023, 16:12)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (30.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Great Falls (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von D.A. Davidson & Co.:D.A. Davidson & Co. erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM).Der Software-Konzern habe positive Q3-Ergebnisse gemeldet, die eine kontinuierliche Umsetzung mit einer operativen Marge von über 30% gezeigt hätten, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Salesforce.com sei nach wie vor in der Lage, die wachsende Nachfrage nach erweiterten Daten- und KI-Fähigkeiten zu befriedigen. Obwohl Salesforce.com seine Preissetzungsmacht und seine dauerhafte Wettbewerbspositionierung positiv bewerte, bleibe es angesichts des Mangels an Top-Line-Katalysatoren bei der neutralen Bewertung.D.A. Davidson & Co. hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "neutral" für die Salesforce.com-Aktie bestätigt und das Kursziel von 200 auf 230 USD angehoben. (Analyse vom 30.11.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:226,40 EUR +7,81% (30.11.2023, 16:26)