NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

210,54 USD +0,51% (28.08.2023, 16:18)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (28.08.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Analyst Tyler Radke von der Citigroup:Tyler Radke, Analyst der Citigroup, senkt das Kursziel für die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) von 230 auf 220 USD.Der Analyst sehe kein Risiko für die Prognosen des Unternehmens, erwarte aber, dass die Aufwärtsentwicklung "begrenzt" sein werde. Das Unternehmen sage, dass die Umsatzwachstumstrends von Salesforce aufgrund des Erneuerungsrisikos im vierten Quartal und 2024 unter Druck bleiben würden und die Erwartungen an die Margenexpansion "weitgehend ausgeschöpft seien".Tyler Radke, Analyst der Citigroup, bewertet die Aktie von Salesforce.com weiterhin mit "neutral". (Analyse vom 28.08.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:195,00 EUR +0,52% (28.08.2023, 16:28)