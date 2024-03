NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

298,75 USD -5,05% (05.03.2024, 22:00)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (06.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Erik Kämper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) unter die Lupe.Durch einen schwachen Tag an den US-Börsen, gerade im Tech-Sektor, habe die Aktie von Salesforce.com einen kleinen Rücksetzer einstecken müssen. Nach den guten Quartalszahlen des Softwarekonzerns gebe es allerdings keinen Grund zur Sorge. Es eröffne sich sogar eine neue Möglichkeit für einen Trade, so Erik Kämper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.03.2024)Die Sendung mit Erik Kämper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:278,20 EUR +1,09% (06.03.2024, 12:44)