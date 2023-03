NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

191,57 USD +14,47% (02.03.2023, 15:33)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (02.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Needham & Co:Die Analysten von Needham & Co raten zum Kauf der Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM).Die Rentabilitätsprognose des Unternehmens für das GJ24 bringe die Kostenstruktur besser mit den mittelfristigen Wachstumsaussichten in Einklang, so der Analyst. Er füge hinzu, dass seine seit langem neutrale Haltung gegenüber Salesforce auf die fehlenden Effizienzsteigerungen zurückzuführen gewesen sei, die angesichts des verlangsamten Umsatzwachstums des Unternehmens zu schwachen Margen und einem geringer als erwarteten Wachstum des freien Cashflows geführt hätten. Der ursprüngliche Ausblick für das GJ24 mit einer operativen Marge von 27% impliziere jedoch eine Hebelwirkung von 450 Basispunkten und der ursprüngliche Ausblick für das erste Quartal 2024 von 30% lasse auf weitere 300 Basispunkte im GJ25 schließen.Die Analysten von Needham & Co stufen die Aktie von Salesforce.com von "neutral" auf "buy" hoch. Das Kursziel laute 230,00 USD. (Analyse vom 02.03.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:179,10 EUR +13,77% (02.03.2023, 15:47)