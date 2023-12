NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

260,25 USD -1,55% (20.12.2023, 22:00)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (20.12.2023/ac/a/n)



San Francisco (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Wells Fargo Advisors:Michael Turrin, Analyst von Wells Fargo Advisors, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) von "overweight" auf "equal-weight" herab.Während der Value-Trade im Jahr 2023 ein lukratives Geschäft gewesen sei - da viele Investoren auf Plattformen mit größerer Marktkapitalisierung und greifbarerer Bewertung umgeschwenkt seien -, erwarte Turrin für 2024 eine allmähliche Rückkehr zum Wachstum. In Anbetracht dieser Erwartung nehme der Analyst Gewinne aus Value-Titeln mit, die bis 2023 eine überdurchschnittliche Performance erzielt hätten, und wechsle zu Titeln mit kurzfristigem Wiederbeschleunigungspotenzial und langfristigem, dauerhaftem Wachstum.Michael Turrin, Analyst von Wells Fargo Advisors, stuft die Salesforce.com-Aktie von "overweight" auf "equal-weight" herunter. Das Kursziel laute 280 USD. (Analyse vom 20.12.2023)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:238,20 EUR -1,16% (20.12.2023, 22:26)