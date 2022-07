Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

168,12 EUR +1,60% (19.07.2022, 17:45)



NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

172,11 USD +2,51% (19.07.2022, 17:33)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (19.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) unter die Lupe.Das eingetrübte makroökonomische Marktumfeld mache langsam auch der Softwarebranche zu schaffen. Dies zeige sich darin, dass viele Softwarekonzerne ihre Ausgaben reduzieren und Personalkosten einsparen würden. Auch der CRM-Gigant Salesforce sei hier keine Ausnahme und habe bereits angekündigt, weniger neue Mitarbeiter einzustellen und die Ausgaben für Dienstreisen zu reduzieren.Aus Sicht des AKTIONÄR sollten sich Anleger durch diese Vorsichtsmaßnahmen des Konzerns nicht abschrecken lassen. Zwar würde sich eine mögliche Rezession auch auf Salesforce negativ auswirken. Allerdings könnten es sich viele Unternehmen auch in schwierigen Zeiten schlicht nicht leisten, auf Kundenbeziehungsmanagement zu verzichten. So würden laut einer Umfrage der Credit Suisse 18 Prozent der Befragten davon ausgehen, dass der größte Anteil des von 2021 auf 2022 wachsenden IT-Budgets auf Salesforce entfallen dürfte - mehr als auf Microsoft, AWS oder ServiceNow.Wichtig sei dabei, dass die Salesforce-Kunden eine hohe Flexibilität genießen würden. Sie müssten nicht langfristige Rahmenverträge abschließen, sondern könnten in schwierigen Wirtschaftsphasen relativ schnell das monatliche Abo beim SaaS-Anbieter kündigen. Könnten dieses aber genauso schnell wieder abschließen, sobald sich die konjunkturellen Aussichten aufhellen würden.DER AKTIONÄR rechne damit, dass Salesforce weniger an den Folgen einer möglichen Rezession leiden werde, als seine Rivalen. Zudem bilde die Salesforce.com-Aktie aus charttechnischer Sicht gerade einen Boden aus.Anleger bleiben daher investiert, so Emil Jusifov. (Analyse vom 19.07.2022)